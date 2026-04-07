Berufung abgewiesen, der Angeklagte bleibt in Haft. Zwar ist ein Therapieantrag genehmigt, doch offene Verfahren und angekündigte Rechtsmittel werfen Fragen zur weiteren Entwicklung auf.
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Es bleibt bei dem Strafmaß von zwei Jahren und vier Monaten für einen 43-jährigen Bad Kreuznacher, der nach einem Prozess am Amtsgericht Bad Kreuznach Berufung gegen das Urteil eingelegt hatte. Der Angeklagte wurde unter anderem wegen mehrerer Widerstandshandlungen, Tierquälerei, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verurteilt.