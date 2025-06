Zum 1. Januar 2026 wird ein Facharzt für Kindermedizin die Nachfolge von Bernd Zerfass in Kirn antreten. Damit bleibt die kindermedizinische Versorgung in Kirn gesichert. Wer der Arzt ist, bleibt noch geheim.

Die monatelange Ungewissheit hat ein Ende: Dr. Bernd Zerfaß, der seit Jahrzehnten als Kinderarzt im Kirner Land tätig ist, hat endlich einen Nachfolger gefunden. Die Nachricht sorgt in Kirn für große Erleichterung – nicht nur bei seinem eingespielten Praxisteam, sondern vor allem bei den zahlreichen Familien, die seit Jahren auf seine medizinische Betreuung vertrauen.

„Ich bin glücklich und freue mich sehr“, sagt Dr. Zerfaß erleichtert. Ganz preisgeben möchte er die Identität seines Nachfolgers jedoch noch nicht: „Aus Rücksichtnahme verrate ich aktuell weder Name noch Herkunft. Aber ich kann sagen: Es ist eine gute Lösung.“

Treffen mit Bürgermeister Jung

Nächsten Mittwoch findet ein Treffen von Bürgermeister Thomas Jung mit dem Arzt statt, um alles weitere abzusprechen, und Jung geht davon aus, dass die Kirner Fördermöglichkeit für eine Praxis, die mithilfe der Bürkle-Stiftung von 25.000 Euro auf 100.000 Euro angehoben wurde, eine Rolle gespielt hat.

Der neue Arzt wird seine Tätigkeit am 1. Januar 2026 aufnehmen. Bis dahin wird Dr. Zerfaß die Praxis allein weiterführen und seinen Nachfolger ab dem Jahreswechsel persönlich einarbeiten. „Ich werde ihn begleiten und mich dann Schritt für Schritt zurückziehen“, so Zerfaß.

Gesicherte Versorgung von 1600 Kindern

In den vergangenen Jahren hatte Dr. Zerfaß deutschlandweit für Aufsehen gesorgt: Seine verzweifelte Suche nach einem Nachfolger schaffte es bis in große Medien wie die Bild-Zeitung und das Fernsehen. Denn: Der erfahrene Mediziner wollte seine Praxis verschenken – inklusive Inventar, Patientenstamm und Team – um den Fortbestand der Kinderarztversorgung in Kirn zu sichern.

Trotz dieses großzügigen Angebots blieb die Suche lange erfolglos. Der Standort Kirn und die Hürden einer eigenen Niederlassung schreckten viele Interessenten ab. Dabei ist die moderne Praxis im Teichweg ein zentraler und gut erreichbarer Anlaufpunkt für rund 1.600 Kinder aus dem gesamten Kirner Land. Mit dem jetzt gefundenen Nachfolger kann dieser wichtige medizinische Versorgungsbereich nun gesichert werden.