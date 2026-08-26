Stadtrat Bad Sobernheim Berkemann-Gedenken soll nächstes Jahr nachgeholt werden Silke Jungbluth-Sepp 26.08.2026, 09:55 Uhr

i Hans-Eberhard Berkemann im Jahr 2018 vor dem alten Thoraschrein im Kulturhaus Synagoge. Des Lebens und Wirkens des Ende Mai verstorbenen Stadthistorikers will der Stadtrat im kommenden Jahr gedenken - nachdem die Würdigung der Stadtverantwortlichen bislang ausgeblieben war. Archivfoto Enrico Angelucci. Enrico Angelucci

Stadthistoriker Hans-Eberhard Berkemann war Ende Mai verstorben. In der Einwohnerfragestunde gab es Kritik an der ausgebliebenen Würdigung durch Stadtchef und Rat. Außerdem beschäftigte sich das Sobernheimer Gremium mit Stellplätzen und Vandalismus.

Am 29. Mai ist der Bad Sobernheimer Hans Eberhard Berkemann im Alter von 83 Jahren verstorben. Viele Jahre hatte er sich für den Erhalt jüdischer Kulturstätten – allem voran der Synagogen in der Felkestadt und Staudernheim – eingesetzt. Ohne ihn gäbe es das Kulturhaus Synagoge nicht, ohne ihn kaum Kontakt mit den Nachfahren der jüdischen Familien, die einst in Sobernheim lebten.







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