Apotheke mit bewegter Historie Bereits der erste Löwen-Apotheker hieß Peter 29.12.2024, 14:02 Uhr

i Das Team der Löwen-Apotheke im Jahr des 525. Bestehens der Apotheke in der Bad Kreuznacher Neustadt. Peter Barth (Mitte) führt den Betrieb seit März 1993. Peter Orben

Peter Barth, Chef der Bad Kreuznacher Löwen-Apotheke, hatte am 4. Dezember besonderen Grund zu feiern. „Seine“ Apotheke feierte seinen 525. Geburtstag. Und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.

525 Jahre – so alt zu werden, ist eine Ehre, die nur wenigen Dingen beschieden ist. Kirchen, Klöster, vielleicht auch mal ein Gebäude, aber im Normalfall besteht nichts so lange. Am Bad Kreuznacher Salzmarkt gibt derer Urgesteine gleich zwei: Neben dem ältesten Gasthaus der Stadt, der Krone, ist die älteste Apotheke der Stadt zu finden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen