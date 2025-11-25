Benefizkonzert in einzigartiger Stimmung

Es ist eine alte Tradition, an die die neue „Backdoor Acoustic Band“ anknüpft: Sie spielt in der Vorweihnachtszeit ein Benefizkonzert. Das Publikum erlebte in der Bad Kreuznacher Heilig-Kreuz-Kirche einen fantastischen Abend.
Nach dem Pausenjahr 2024 gab die neuformatierte Band „Backdoor“ in diesem Jahr wieder ihr Benefizkonzert in der Heilig-Kreuz-Kirche. Wie schon Backdoor in der Vergangenheit eine feste Größe unter den Bands der Region war, ist nun auch die „Backdoor Acoustic Band“ auf dem besten Wege dorthin.