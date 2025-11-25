Backdoor Acoustic Band spielt Benefizkonzert in einzigartiger Stimmung Josef Nürnberg 25.11.2025, 16:39 Uhr

i Die Besucher in der Heilig-Kreuz-Kirche waren begeistert vom Auftritt von Frontmann Michael Grumbach und der neu formierten Backdoor Acoustic Band. Josef Nürnberg

Es ist eine alte Tradition, an die die neue „Backdoor Acoustic Band“ anknüpft: Sie spielt in der Vorweihnachtszeit ein Benefizkonzert. Das Publikum erlebte in der Bad Kreuznacher Heilig-Kreuz-Kirche einen fantastischen Abend.

Nach dem Pausenjahr 2024 gab die neuformatierte Band „Backdoor“ in diesem Jahr wieder ihr Benefizkonzert in der Heilig-Kreuz-Kirche. Wie schon Backdoor in der Vergangenheit eine feste Größe unter den Bands der Region war, ist nun auch die „Backdoor Acoustic Band“ auf dem besten Wege dorthin.







