Tobias Heil denkt an Zipline
Bekommt der Rotenfels bald eine Seilrutsche?
Rio de Janeiro hat eine, Bad Kreuznach bald auch? Eine Seilrutsche (Zipline auf englisch) ist an vielen Ort der Welt ein Garant
Rio de Janeiro hat eine, Bad Kreuznach bald auch? Eine Seilrutsche (Zipline auf englisch) ist an vielen Ort der Welt ein Garant für Tourismus.
Antonio Lacerda. picture alliance / dpa

Die Idee einer Seilrutsche vom Rotenfels sorgt für Diskussionen: Ein spektakuläres Flugerlebnis über dem Nahetal soll Touristen an die Nahe locken – und könnte sogar die Kurtaxe verändern. Mehr dazu im Artikel.

Lesezeit 2 Minuten
Eine außergewöhnliche Idee, die Tobias Heil (SPD) im Ausschuss für Wirtschaftsentwicklung äußerte, sorgt nun für Diskussionen. Der Sozialdemokrat regte an, den Bau einer Seilrutsche vom Rotenfels in Richtung Traisen oder Bad Münster zu realisieren und dieses Projekt, wenn möglich, in den Haushalt für 2027 einzustellen.
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