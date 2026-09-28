Wo wird im nächsten Jahr in der Stadt gebaut? Mit den geplanten Investitionen 2027 des Stadtbauamts hat sich jetzt der Ausschuss für Stadtplanung in einer seiner wichtigsten Sitzungen beschäftigt. Mit der Liste geht es nun in die Etatberatungen.
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Vom Gebäudemanagement über Straßenausbau, Geh- und Radwege sowie Klimaanpassungen bis zur Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen und Baumaßnahmen: Jedes Jahr arbeiten sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr, kurz PLUV, vor den Etatberatungen im Finanzausschuss durch den Entwurf des Ergebnishaushaltes und Punkt für Punkt durch die umfangreiche Liste mit den Investitionsübersichten fürs nächste Jahr.