Kreuznacher Investitionen 2027 Bekommt der Kornmarkt ein Sonnensegel als Hitzeschutz? Harald Gebhardt 28.09.2026, 11:00 Uhr

i Auf stolze 45,4 Grad in der Sonne kletterte das Thermometer auf dem Kornmarkt bei unserem Hitzecheck Ende Juni dieses Jahres. Zwischenzeitlich zeigte das Gerät sogar 47 Grad an. Lena Reuther

Wo wird im nächsten Jahr in der Stadt gebaut? Mit den geplanten Investitionen 2027 des Stadtbauamts hat sich jetzt der Ausschuss für Stadtplanung in einer seiner wichtigsten Sitzungen beschäftigt. Mit der Liste geht es nun in die Etatberatungen.

Vom Gebäudemanagement über Straßenausbau, Geh- und Radwege sowie Klimaanpassungen bis zur Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen und Baumaßnahmen: Jedes Jahr arbeiten sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr, kurz PLUV, vor den Etatberatungen im Finanzausschuss durch den Entwurf des Ergebnishaushaltes und Punkt für Punkt durch die umfangreiche Liste mit den Investitionsübersichten fürs nächste Jahr.







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