Vision und bald Realität? Ein neues Hotelprojekt könnte das Gesicht des Kauzenbergs in Bad Kreuznach gänzlich verändern. Was steckt hinter den Plänen der Bauherren und wie stehen die Chancen auf Umsetzung?

Bislang ist es bloß eine Idee, ein Planspiel, eine Vision, ganz sicher auch etwas Träumerei – doch läuft alles, wie es sich die Bauherren vorstellen, dann ist Bad Kreuznach in absehbarer Zukunft um eine echte Attraktion reicher. Die Eigentümer der Kauzenburg, Stefan Kessler und Werner Lorenz, planen den Bau eines Hotels in Burgoptik mit 46 Zimmern auf dem Kauzenberg – unmittelbar neben der historischen Kauzenburg. Der Clou dabei: Ein Aufzug soll das Plateau mit der Innenstadt verbinden und die Besucher von der Neustadt auf den Kauzenberg bringen.

Die von Gottfried Böhm in den 1970er-Jahren aufwendig, größtenteils neu gebaute, weinrote Kubatur bleibt von den Plänen unberührt. Der Neubau soll auf dem Burggarten seinen Platz finden. Verantwortlich für die Planung zeichnet niemand Geringeres als Paul Böhm, der Sohn des preisgekrönten Architekten Gottfried Böhm, der sein Büro in Köln hat. „Wenn wir alles so umsetzen können, wie wir uns das vorstellen, wird das ein Projekt von einer immensen Tragweite“, weiß Stefan Kessler, der in unmittelbarer Nachbarschaft zur Burg lebt. Er weiß aber auch: „Der Weg bis dahin ist noch lang.“ Bereits seit über anderthalb Jahren wird an dem Langzeitprojekt geplant. An Herausforderungen mangelt es nicht. „Wenn das alles mal umgesetzt ist, sprechen wir hier mit Sicherheit von dem Tophotel in der Stadt“, weiß Kessler.

i Die Pläne stammen vom Architekten Paul Böhm, der in Köln sein Büro unterhält. Die Umgestaltung des Kauzenbergs würde dann ein Böhm'sches Familienprojekt. Sein Vater Gottfried hat den Neubau auf der Kauzenruine gestaltet. Marian Ristow. Paul Böhm

Der Kauzenberg übte als Standort für ein Hotel seit jeher hohe Faszination aus. Bereits Anfang der 1980er-Jahre gab es verschiedene Überlegungen, dort ein Tagungs- und Übernachtungshaus zu bauen. Mit dem wieder erstarkten Landhotel Kauzenberg gibt es dort bereits, mehr in Richtung Schlosspark gelegen, ein Top-Betrieb.

Zahnarzt Kessler und Winzer Lorenz haben die rund 750 Jahre alte Burg von der Kauzenberg-Stiftung, die nun liquidiert wurde, 2024 gekauft. Als Kaufpreis wurden damals 463.000 Euro genannt. Das Vermögen der Stiftung ging an die Stadt über.

Die Optik des Hotelbaus ähnelt einer Burg. Sechs große Sandsteintürme, kreisförmig angeordnet wie Palisaden, bilden sie die äußere Struktur, in der Mitte befindet sich ein Glasfoyer mit einer repräsentativen Wendeltreppe. Dort in der Mitte liegt der Aufzugschacht, der 40 Meter in die Tiefe führt. „Der Aufzug ist eines der Kernelemente des Projektes, ein Muss – ohne Aufzug geht es nicht“, erklärt Kessler.

i Die gläserne Mitte des Hoteltraktes beinhaltet nicht eine aufwendige Wendeltreppe, sondern auch den Aufzugschacht, der bis hinab in den Kauzenbergstollen führt. Marian Ristow

Die Türme sind sechsgeschossig, wobei es zwei Kellergeschosse gibt. Die drei Etagen oberhalb des Erdgeschosses beherbergen die Hotelzimmer. Parterre befinden sich die Rezeption und die Funktionsräume. Der Burggarten soll dazu bis auf dem Niveau des Rundwegs abgetragen werden. Zwei große Platten bilden die Böden vom ersten und zweiten Untergeschoss. Mit dem Denkmalschutz gab es bereits Gespräche. Sobald sich baulich etwas tut, wird die Behörde mit an Bord sein, vor allem bei Grabungen. Diese werden dann von einem Bodenradar begleitet. Die Wahrscheinlichkeit auf Relikte aus der Vergangenheit zu stoßen, ist groß. Die Burg wurde urkundlich erstmals 1206 erwähnt.

Apropos Aufzug. Den Einstieg in den Aufzug soll man über den Luftschutzbunker im Inneren des Berges finden: über das Gässchen „Kaltes Loch“, wo sich heute das Bunkermuseum befindet. Die Gänge des Stollens sind in toto 1,6 Kilometer lang und reichen bis in die Klappergasse und in den Schlosspark. Natürlich müssen diese, vorrangig der Eingangsbereich, weiter vom Schutt der Jahrzehnte befreit werden. Doch alles Schritt für Schritt. Ein Bergbauingenieur wurde bereits von Kessler und Lorenz beauftragt. „Wenn der Schutt raus ist, startet die genaue Vermessung“, erläutert der Mediziner.

i Eine Variante der bestehenden Planung zeigt diese Illustration des Architekten Paul Böhm. Die Grundidee ist die gleiche, aber hier sind weniger Sandsteintürme zu sehen. Marian Ristow. Paul Böhm

Der erste Schritt auf dem langen Weg vom Plan zum Bau soll nun die Verabschiedung eines Bebauungsplanes für den Kauzenberg werden. Noch in diesem Jahr soll das, so der Wunsch der Bauherren, in einer Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) geschehen und dann vom Stadtrat bestätigt werden. Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) habe seine Unterstützung für das Projekt zugesichert, so Kessler.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die Kauzenburg verpachtet ist – und zwar langfristig. Der gastronomische Betrieb „Mike’s Catering“ von Mike und Massimo Schneider besitzt einen per Option verlängerbaren Vertrag bis 2039. Der Caterer nutzt die Räumlichkeiten der Burg unter anderem als Eventlocation. Wie Kessler berichtet, ist dem Pächter aber eine Kündigung überstellt worden. Dagegen wehren sich die Schneiders. Im Oktober soll dazu der erste Gerichtstermin über die Bühne gehen.

Schneider: „Werden uns gegen Kündigung zur Wehr setzen“

„Mike’s Catering“, seit Januar 2019 in der Kauzenburg, nimmt Stellung zur Situation auf dem Kauzenberg; „Der bestehende Pachtvertrag, noch mit der damaligen Eigentümerin der Kauzenburg abgeschlossen, hat eine Laufzeit (einschließlich einseitiger Verlängerungsoption für uns) bis zum Jahr 2039. Das garantiert uns einen langjährigen Betrieb der Kauzenburg – über weitere 14 Jahre“, schreibt Massimo Schneider auf Anfrage unserer Zeitung. Die Kündigung durch die neuen Besitzer Lorenz und Kessler sei im April 2025 erfolgt. „Diese uns gegenüber ausgesprochene Kündigung des Pachtvertrages halten wir für unwirksam. Wir werden uns mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln gegen die Kündigung zur Wehr setzen und – sofern erforderlich – auch durch alle gerichtlichen Instanzen gehen. Ein solcher Rechtsweg kann sich über mehrere Jahre hinziehen“, schreibt der Gastronom. Und führt weiter aus: „Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung durch die Gerichte bleibt unser geschäftlicher Betrieb auf der Kauzenburg uneingeschränkt bestehen. Bereits bestehende Buchungen sowie künftige Reservierungen sind weiterhin vollumfänglich gesichert und werden wie geplant durchgeführt. Wir gehen auch angesichts des aktuellen Sachverhalts davon aus, dass wir den Pachtvertrag ordnungsgemäß bis 2039 erfüllen werden.“