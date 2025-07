Erwartungsgemäß wenig neue Befunde förderte die Sondersitzung des Bad Kreuznacher Stadtrates am vergangenen Donnerstag zutage. Anlass war die Causa Christoph Nath. Der Stadtwerke- und BGK-Geschäftsführer hatte um die Aufhebung seines Geschäftsführervertrages gebeten, weil er in gleicher Funktion nach Remscheid wechseln möchte. Die Sitzung war eigentlich in der Zeit nach der Sommerpause geplant, wurde aber vorgezogen – weil die Politik das so gewünscht hatte.

Weil es sich bei bestimmten Informationen um personenbezogene Daten handelt, konnten nicht über alle Details in der Angelegenheit öffentlich befunden werden, darauf wies Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) gleich zu Beginn hin. „Auflösung des bisherigen Geschäftsführervertrages“ und „Bestellung eines neuen Geschäftsführers Stadtwerke und BGK“ hießen die beiden Tagesordnungspunkte. Eines vorweg: Weder wurde Naths Vertrag aufgelöst, noch wurde ein Nachfolger bestellt. Denn das ist Sache der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke – auch wenn das nicht so wirklich klar wurde in der Sitzung. Nur Kay Maleton (Faire Liste) sprach das an: „Eigentlich bräuchten die uns gar nicht zu fragen, das ist reiner Goodwill.“ Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU) nickte.

„Hektischer Aktionismus, wie auf einem Hühnerhof. Seriöse Verwaltungsführung kenne ich ganz anders.“

Gerhard Merkelbach (Faire Liste) ist nicht glücklich mit dem Vorgehen.

Der OB bezog sich auf ein Schreiben von Stadtrat Gerhard Merkelbach (Faire Liste). Dieser konnte aufgrund von Urlaub nicht an der Sitzung teilnehmen. Merkelbach kritisiert den Stadtvorstand, insbesondere OB Letz, darin heftig und spricht von einem Zickzackkurs, den man hier fahre. Auch droht er mit rechtlichen Konsequenzen, sollten Beschlüsse gefasst werden. Denn aus seiner Sicht seien die nicht öffentlichen Mitteilungsvorlagen nicht pünktlich auf postalischem Weg bei ihm eingetroffen, schreibt Merkelbach. Das Verhalten der Stadtspitze ist für ihn „hektischer Aktionismus, wie auf einem Hühnerhof. Seriöse Verwaltungsführung kenne ich ganz anders.“

„Ein postalischer Versand an die Ratsmitglieder, die nicht an der digitalen Ratsarbeit teilnehmen, ist leider zeitlich nicht mehr möglich“, sei die Erklärung gewesen. „Ihre Behauptung, die nicht an der digitalen Ratsarbeit teilnehmenden Stadtratsmitglieder könnten mit Papierfassungen der Unterlagen nicht ausgestattet werden, ist erweislich unwahr. Die Stadtverwaltung Bad Kreuznach hat bis vor wenigen Jahren die Post an die Ratsmitglieder per Boten zugestellt. Selbstverständlich ist das auch heute noch möglich. Sie persönlich, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, veranlassen für sich persönlich ganz erhebliche Personalausgaben der Stadt. Zum Beispiel die Anwesenheit von Mitarbeitern bei Ihren Wochenmarkt-Gesprächen.“ Amtsvorgänger hätten das auch allein gekonnt, kontert Merkelbach schriftlich.

„Ich bin da anderer Meinung. Wir müssen Ruhe bewahren.“

Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP)

„Ich bin da anderer Meinung. Wir müssen Ruhe bewahren“, so Emanuel Letz während der Sitzung. Dass ein Geschäftsführer die Stadt verlasse, sei normales Geschäft. „Wir sind hier mit den Gesellschaftern ins Gespräch gekommen, damit wir uns sortieren können“, so Letz. Am 28. August wolle man einen Beschluss im Stadtrat treffen, einen Tag später tagen dann Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Stadtwerke. Entschieden ist längst alles: Klaus-Dieter Dreesbach wird für mindestens ein Jahr interimsmäßig übernehmen.

Man wolle den Stadtrat „super mitnehmen“, so Letz. Er stellt klar: „Die Stadtwerke werden nicht führungslos dastehen.“ Die Stelle werde so schnell wie möglich ausgeschrieben.

Geschäftsführerwechsel wie auf dem Transfermarkt?

Jürgen Eitel (Freie Wähler) erinnerte daran, dass Christoph Nath noch einen gültigen Vertrag habe. „Wir werden es nicht verhindern können, aber es entstehen uns Kosten, mindestens 50.000 Euro. Das sollen wir nicht so hinnehmen.“ Er schlug vor, dass die Remscheider Werke diese Kosten bezahlen oder Nath selbst. „Er hat unterschrieben, und er hat keinen Anspruch darauf, aus dem Vertrag entlassen zu werden.“

Auch grundsätzlich gab es Anregungen: „Die Details des künftigen Geschäftsführervertrags müssen im Aufsichtsrat behandelt werden. Das wäre mir ein Anliegen“, machte Juliane Rohrbacher (Die Grünen) deutlich. Denn bislang waren diese Details, wie zum Beispiel die Tantiemenzahlungen, immer große Geheimnisse.