AfD-Antrag zu Müll und Kanälen Bekämpfung der Rattenpopulation in Bad Kreuznach Robert Neuber 11.08.2026, 15:00 Uhr

i Die Löcher zu den Behausungen der Ratten am Bahnhof sind eindeutig zu erkennen - und immer wieder lugen die Tiere heraus. Robert Neuber

Zum Thema Ratten in Bad Kreuznach und wie man sie als Schädlinge minimieren könnte, gibt es nun eine Stadtratsanfrage der AfD und den Hinweis von Günther Frase, dass Müllbehälter von Restaurants strengen Verordnungen zu folgen hätten.

Die AfD-Stadtratsfraktion stellt hinsichtlich der Ratten in der Stadt diverse Fragen an OB Emanuel Letz und beschreibt es als „erstaunlich, dass einzelne Problemstellen – etwa im Bereich der Bushaltestelle Wilhelmstraße – bislang nicht bekannt gewesen seien“.







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