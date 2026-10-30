Bad Sobernheimer Sportstätte
Beirat setzt Staaren-Laufbahn auf Platz eins 
Die Sanierung der Staaren-Laufbahn ist auf Platz eins der Prioriotätenliste. Dafür sprach sich der Sportstättenbeirat des Kreise
Die Sanierung der Staaren-Laufbahn ist auf Platz eins der Prioriotätenliste. Dafür sprach sich der Sportstättenbeirat des Kreises einstimmig aus.
Silke Jungbluth-Sepp

Schon lange ist die Kunststoff-Laufbahn der Sportstätte Zum Staaren ein Sanierungsfall. Der Sportstättenbeirat des Kreises setzte ihn nun auf Platz eins der Prioritätenliste.

Lesezeit 2 Minuten
Die Laufbahn in der Bad Sobernheimer Sportstätte „Zum Staaren“ soll endlich saniert werden. Der Sportstättenbeirat des Kreises gab in seiner Sitzung grünes Licht dazu, die Maßnahme auf Platz eins der Prioritätenliste zu setzen.Der Sportstättenbeirat legt jedes Jahr eine Prioritätenliste für den Bau von Sportanlagen vor, deren Finanzierung geklärt ist und die förderfähig sind.
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