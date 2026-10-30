Schon lange ist die Kunststoff-Laufbahn der Sportstätte Zum Staaren ein Sanierungsfall. Der Sportstättenbeirat des Kreises setzte ihn nun auf Platz eins der Prioritätenliste.
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Die Laufbahn in der Bad Sobernheimer Sportstätte „Zum Staaren“ soll endlich saniert werden. Der Sportstättenbeirat des Kreises gab in seiner Sitzung grünes Licht dazu, die Maßnahme auf Platz eins der Prioritätenliste zu setzen.Der Sportstättenbeirat legt jedes Jahr eine Prioritätenliste für den Bau von Sportanlagen vor, deren Finanzierung geklärt ist und die förderfähig sind.