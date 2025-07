Weil ein Autofahrer in einer unübersichtlichen Kurve überholen wollte, ist es am Freitagnachmittag bei Wolfstein beinahe zu einer Kollision gekommen.

Einen Beinaheunfall im Kurvenbereich der B270 bei Wolfstein meldet die Polizei. Sie bittet um Hinweise zu den Beteiligten. Am Freitagnachmittag gegen 13.10 Uhr waren ein Motorrad, ein unbekannter Pkw und ein weißer Skoda in dieser Reihenfolge die Bundesstraße aus Wolfstein kommend in Fahrtrichtung Reckweilerhof.

Nach dem ersten Einmündungsbereich zur K49 zur Ortschaft „Oberweiler Tiefenbach“ habe der weiße Skoda in einer lang gezogenen und unüberschaubaren Kurve zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahreuge angesetzt, berichtet die Polizei. Während des Überholvorgangs sei plötzlich ein bislang unbekannter weißer Pkw entgegengekommen. Nur durch das Ausweichen des entgegenkommenden und bislang unbekannten weißen Pkws sowie den überholten und in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeugen sei eine Kollision verhindert worden. Anschließend habe der weiße Skoda seine Fahrt ungehindert fortgesetzt und sei nicht mehr anzutreffen gewesen.

Die Beinahekollision wurde der Polizeiinspektion Lauterecken erst zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Die Beamten bitten nun um sachdienliche Hinweise zum unbekannten entgegenkommenden weißen Pkw samt dessen Fahrer, sowie um Angaben zur Person des Fahrers oder Fahrerin des weißen Skoda.