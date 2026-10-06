Vorfall in Bad Kreuznach
Beinahe-Unfall mit E-Scooter verärgert Vater 
Ein E-Scooter in voller Fahrt: Sicherheitsbedenken wachsen in Bad Kreuznach. Das Ordnungsamt kontrolliert, aber einigen reicht d
Ein E-Scooter in voller Fahrt: Sicherheitsbedenken wachsen in Bad Kreuznach. Das Ordnungsamt kontrolliert, aber einigen reicht das nicht.
Christoph Soeder/dpa

Ein Vater aus Bad Kreuznach ist entsetzt: Seine 11-jährige Tochter wäre fast von einem E-Scooter erfasst worden. Seine Kritik: Kontrollen in der Fußgängerzone finden kaum statt – trotz gegenteiliger Beteuerungen der Stadt.

Lesezeit 3 Minuten
Für einige ist es ein wichtiges Fortbewegungsmittel, für viele andere, vor allem dann, wenn Geschwindigkeit und Fahrstil nicht passen, ein großes Ärgernis. E-Scooter-Fahrer beschäftigen nicht nur in Bad Kreuznach die Behörden und Menschen, sondern so ziemlich in jeder Stadt.
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