Baufirma ist insolvent Beim Staudernheimer Abbruchhaus geht es langsam voran 10.10.2025, 11:00 Uhr

i Es hat sich etwas am Abbruchhaus in Staudernheim getan: Die L-Steine der oberen Stützmauer sind nun demontiert worden. Die untere Stützmauer zum Nachbargrundstück steht allerdings noch. Kathrin Schappert

Beim Staudernheimer Abbruchhaus ist der Rückbau einen kleinen Schritt vorangekommen. Unterdessen hat Bauherr Christian Bruch als Geschäftsführer des Staudernheimer Bauunternehmens BIE Hoch & Tief Insolvenz angemeldet.

Das Staudernheimer Bauunternehmen BIE Hoch & Tief hat Insolvenz angemeldet und wird seit Anfang September von der Mainzer Insolvenzverwalterin Cornelia Wiesmeier aus der Kanzlei Fluck und von Römer abgewickelt, wie das Bad Kreuznacher Amtsgericht veröffentlicht hat (3 IN 81/25).







