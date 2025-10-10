Beim Staudernheimer Abbruchhaus ist der Rückbau einen kleinen Schritt vorangekommen. Unterdessen hat Bauherr Christian Bruch als Geschäftsführer des Staudernheimer Bauunternehmens BIE Hoch & Tief Insolvenz angemeldet.
Lesezeit 2 Minuten
Das Staudernheimer Bauunternehmen BIE Hoch & Tief hat Insolvenz angemeldet und wird seit Anfang September von der Mainzer Insolvenzverwalterin Cornelia Wiesmeier aus der Kanzlei Fluck und von Römer abgewickelt, wie das Bad Kreuznacher Amtsgericht veröffentlicht hat (3 IN 81/25).