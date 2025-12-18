Grundschule Hennweiler Beim Spendenlauf kamen fast 4000 Euro zusammen Sebastian Schmitt 18.12.2025, 20:00 Uhr

i Scheckübergabe bei der Weihnachtsfeier: Schulleiterin Sina Herzog und der Fördervereinsvorstand übergeben bei der Weihnachtsfeier der Grundschule Hennweiler 3585 Euro an Herbert Wirzius. Der Erlös geht an drei gemeinnützige Fonds. Sebastian Schmitt

Rund 4000 Euro kamen beim Spendenlauf der Grundschule Hennweiler zusammen. Den Scheck übergaben Schulleiterin Sina Herzog und der Vorstand des Fördervereins Herbert Wirzius von der Soonwaldstiftung. Der Betrag geht an drei Organisationen.

Applaus, Musik und jede Menge Stolz: Bei der Weihnachtsfeier der Grundschule Hennweiler am Montagmorgen, bei der alle sieben Klassen kleine Beiträge präsentierten – von Musikstücken über kurze Theaterszenen bis zu Ratespielen –, stand auch eine besondere Übergabe auf dem Programm.







