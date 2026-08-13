Inklusionsfest in Gensingen
Beim Rollstuhlparcours die Welt aus anderen Augen sehen
Zum Inklusionsfest an der Gensinger Goldberghalle kamen Oliver Wernersbach, Almut Schultheiß-Lehn, Landtagsabgeordneter Michael
Zum Inklusionsfest an der Gensinger Goldberghalle kamen Oliver Wernersbach, Almut Schultheiß-Lehn, Landtagsabgeordneter Michael König, Wolfgang Schankin, Ortsbürgermeister René Pieroth sowie Helfer und Bewohner des Altenheims nebst den Therapiehunden Langelonsheim.
Edgar Daudistel

Beim dritten Inklusionsfest in Gensingen gab es neben einem Rollstuhlparcours, Blindenfußball und einer Kletterwand auch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.

Lesezeit 2 Minuten
Rollstuhlparcours, Blindenfußball, Kletterwand und ein Rettungswagen zum Erkunden: Beim dritten Inklusionsfest in Gensingen standen Begegnung, Teilhabe und die Frage im Mittelpunkt, wie Inklusion im Alltag gelingen kann. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen und dem Beirat für Menschen mit Behinderung.
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