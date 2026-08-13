Beim dritten Inklusionsfest in Gensingen gab es neben einem Rollstuhlparcours, Blindenfußball und einer Kletterwand auch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.
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Rollstuhlparcours, Blindenfußball, Kletterwand und ein Rettungswagen zum Erkunden: Beim dritten Inklusionsfest in Gensingen standen Begegnung, Teilhabe und die Frage im Mittelpunkt, wie Inklusion im Alltag gelingen kann. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen und dem Beirat für Menschen mit Behinderung.