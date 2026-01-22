ÖPNV im Kreis Mainz-Bingen Beim Nahverkehrsplan muss nicht nachgebessert werden Edgar Daudistel 22.01.2026, 14:00 Uhr

i Das Mittelzentrum Bingen ist mit dem ÖPNV im Stundentakt zu erreichen. Edgar Daudistel

Beim ÖPNV im Kreis Mainz-Bingen muss nicht nachgebessert werden. Beim Ausbau der barrierefreien Haltestellen hakt es aber. Zudem waren im Kreisausschuss das Heilig-Geist-Hospital in Bingen und eine engere kommunale Zusammenarbeit Themen.

Nach dem vorliegende Nahverkehrsplan für den Landkreis Mainz-Bingen besteht kein Nachbesserungsbedarf. Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist vorgesehen, dass Busverbindungen im Zwei-Stunden-Takt verkehren. Seit Oktober 2022 ist die Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN) für die Umsetzung zuständig.







