Das „alte Wahrzeichen“ von Winterbach, der frühere Raiffeisen-Getreideförderturm, soll als 20 Meter hoher Kletterturm auch zum neuen prägenden Gebäude in der Gemeinde werden. Am Samstag, 26. Juli, erfolgt der Spatenstich, garniert Grillfest und Hüpfburg für die Kleinen direkt neben der Kfz-Werkstatt Lenhart in der alten Volksbank.

Beim Umbau und Ausbau der früheren Bank- und Raiffeisenfiliale zu Werkstatt und Dorfladen, wurde das Stahlgerüst per Autokran vor einigen Jahren aus dem Gebäude gehoben und abgelegt. „Zum Verschrotten viel zu schade,“ sagte nicht nur Erlebnispädagoge David Lenhart, der seit zwei Jahren hauptamtlich für den Verein Getawaydays (GAD in Wüstenrot bei Heilbronn) arbeitet.

Rund 100.000 Euro wird das Projekt kosten, das im Frühjahr 2026 rechtzeitig zum Freiluftsaisonbeginn fertig sein soll. Dank der noch gut nutzbaren verzinkten Gerüstteile, denen man die Jahrzehnte nicht ansieht, und viel Eigenleistung ist dies ein Bruchteil eines vergleichbaren Neubaus. „Wir sollen zweigleisig fahren“, sagt David Lenhart, der eine profunde Ausbildung als Kfz- und Oldtimerfachmann hat und derzeit auch an seiner Bergführer- und Skilehrerausbildung arbeitet. Da ist er öfters in den Bergen unterwegs. Doch der 37-Jährige lebt mit seiner Frau im Nachbarort Allenfeld, hat dort ein Haus gebaut und wird das Winterbacher Projekt langfristig betreuen.

„Der Förderbescheid kam im April von der ADD in Trier.“

Martin Kilian, ehemaliger Kirner Bürgermeister

Auch für Martin Kilian (Daubach) ist der Kletterturm ein Herzensprojekt. Der frühere Kirner Stadtbürgermeister und Verwaltungslehrer hat die Antragsformalitäten mit unterstützt, warb zusammen mit Lenhart bei der LAG-Sitzung im April 2024 in Duchroth für das Projekt. Kilian freut sich mit Lenhart, dass der Turm mit EU-Leader-Zuschussmitteln gefördert wird. „Der Förderbescheid kam im April von der ADD in Trier“, sagt Kilian. Auch das Kreisbauamt gab im vergangenen Oktober bereits grünes Licht.

Am Standort der einstigen Raiffeisen-Waage sollen künftig junge und auch ältere Kletterer trainieren können. Zum einen werden sich hier junge Leute erproben, Aufgaben „außerhalb ihrer Komfortzone“ meistern und in professioneller Begleitung die eigenen Grenzen überwinden. Die Jugendlichen sollen erleben, beim gemeinsamen Bewältigen schwieriger Situationen die Gaben und Talente anderer Menschen zu nutzen und wertzuschätzen. Zukunft gestalten, Schritte in die richtige Richtung gehen, Verantwortung übernehmen. Das sind unter anderem die Ziele. Mit professioneller Anleitung werden soziale Kompetenz und rücksichtsvolles Miteinander gefördert, erklärt David Lenhart. Die jungen Leute sollen lernen, Vertrauen in sich und zu anderen aufzubauen. Der innovative Charakter des Projekts liegt darin, dass Aktivitäten wie Klettern mit der Persönlichkeitsentwicklung verknüpft wird.

Programme für Vorschulkinder, Familien und Aktivurlauber

David Lenhart organisiert für GAD deutschlandweit Projekte. Rund um den Kletterturm sind vor allem Outdoor-Camps geplant. Das Projekt soll auch überregionaler Anziehungspunkt für Familien (Eltern-Kind-Klettern) werden. Es ist geplant, erlebnispädagogische Programme für Vorschulkinder der Kindertagesstätte anzubieten. Ebenso will man das Schullandheim in Winterburg als Partner gewinnen und Gruppen, die Kinder und Jugendliche begleiten, sowie Aktiv-Touristen ansprechen. Mit dem Walderlebniszentrum Soonwald, Feuerwehren und Katastrophenschutz im Kreis Bad Kreuznach möchte man Kooperationen aufbauen. Etliche Institutionen haben für das Projekt ihr Interesse bekundet, berichten David Lenhart und Martin Kilian und freuen sich über starke Resonanz.

Am Samstag, 26. Juli, fällt im Brühl 2 in Winterbach um 14.30 Uhr der Startschuss für den Kletterturmbau am Soonwald. Nach Kaffee und Kuchen erfolgt um 15.30 Uhr der Spatenstich, um 17 Uhr die Staffelübergabe. Ab 18 Uhr wird gegrillt. Dabei können Besucher die Arbeit von GetAwayDays kennenlernen und auch einen Boulderraum testen. Weitere Informationen gibt es per E-Mail bei David.lenhart@getawaydays.org