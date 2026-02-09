Gemeinsam mit Nachbarn 
Beim Binger Winzerfestumzug 2015 konnten die Teilnehmer noch unbeschwert und ohne Absperrung feiern. Jetzt braucht es Sicherheitssperren zum Schutz vor Anschlägen.
Edgar Daudistel

Die Kommunen rüsten auf: Straßen und Plätze müssen bei Veranstaltungen mit mobilen Sperren und Zufahrtspollern gesichert werden. Die Stadt Bingen will sich dabei mit der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim und den Nachbarstädten zusammentun.  

Anschläge mit Fahrzeugen haben in den vergangenen Jahren das Bewusstsein für die Verletzlichkeit öffentlicher Räume in Städten und Gemeinden geschärft. Sie beeinträchtigen das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung und erhöhen den Handlungsdruck auf Kommunen, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

