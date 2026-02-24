Prozess in Bad Kreuznach Beim Juwelier-Überfall sind noch viele Fragen offen Christine Jäckel 24.02.2026, 17:00 Uhr

i Der 37-jährige Angeklagte, hier im Gespräch mit seinem Verteidiger Johannes Hollinka (Dritter von rechts) und der Dolmetscherin, muss sich wegen versuchten Mordes verantworten. Christine Jäckel

Ein 38-jähriger litauischer Staatsbürger muss sich aktuell vor der Schwurkammer des Landgerichts für den Überfall auf einen Juwelierladen in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone 2013 verantworten. Der Vorwurf: Versuchter Mord.

Auch nach neun Verhandlungstagen bleiben viele Fragen für die Richter der Schwurkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach, die ein Urteil über den 38-jährigen Angeklagten fällen müssen, offen. Im August 2013 soll der litauische Staatsbürger gemeinsam mit zwei bislang unbekannt gebliebenen Tätern einen Juwelierladen in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone überfallen haben.







