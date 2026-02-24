Ein 38-jähriger litauischer Staatsbürger muss sich aktuell vor der Schwurkammer des Landgerichts für den Überfall auf einen Juwelierladen in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone 2013 verantworten. Der Vorwurf: Versuchter Mord.
Auch nach neun Verhandlungstagen bleiben viele Fragen für die Richter der Schwurkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach, die ein Urteil über den 38-jährigen Angeklagten fällen müssen, offen. Im August 2013 soll der litauische Staatsbürger gemeinsam mit zwei bislang unbekannt gebliebenen Tätern einen Juwelierladen in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone überfallen haben.