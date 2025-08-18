Ein Taufritual mit Nahewasser und eine eindringliche Rede des Oberbürgermeisters: Der Frühschoppen beim Bad Kreuznacher Jahrmarkt offenbart die finanzielle Schieflage von Bad Kreuznach und setzt auf den Zusammenhalt der Bürger.

Der kommunalpolitische Frühschoppen im gut besuchten Nahe-Weinzelt wird den Teilnehmern noch lange im Gedächtnis bleiben: Einerseits, weil der gebürtige Darmstädter Michael Vesper vom Kreuznacher Künstler Gernot Meyer-Grönhof mit echtem Nahewasser getauft und dadurch „entwanzt“ wurde, andererseits, weil Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) eine bemerkenswerte Rede hielt.

Doch zuvor wurde es still. Zu Beginn der Veranstaltung würdigte Letz die Verdienste des am Freitag verstorbenen Mundartdichters Rudolf Hornberger. Mit einer Gedenkminute wurde dem beliebten Hombes, so sein Künstlername, Tribut gezollt.

Bad Kreuznach fehlt das Geld

Es war gut, dass mit der Bundestagsabgeordneten Julia Klöckner und den Landtagsabgeordneten Herbert Martin, Michael Simon und Herbert Drumm die Vertreter des hiesigen Wahlkreises in Berlin und Mainz anwesend waren. Schließlich hielt Letz ihnen den kommunalen Spiegel vor und machte deutlich, dass die Kommunen in Rheinland-Pfalz 2024 tief in den roten Zahlen stecken. Ein Defizit von fast einer halben Milliarde Euro sei das schlechteste Ergebnis seit 14 Jahren. Die Gründe liegen laut Letz auf der Hand: Steuereinnahmen stagnieren, Personalkosten sind in zehn Jahren um 80 Prozent gestiegen und die Sachkosten sind alleine seit 2022 um 25 Prozent gestiegen. „Der Bund überträgt immer mehr Pflichtaufgaben, ohne die nötige Finanzierung auf die Kommunen“, hat Letz den Sündenbock ausgemacht.

„Wer bestellt, bezahlt.“

Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) nimmt den Bund in die Pflicht.

Seine Botschaft war dann auch klar: „Wer bestellt, bezahlt.“ Der Oberbürgermeister nannte auch die Probleme der Stadt, wie den Löwensteg, marode Brücken wie die Ochsenbrücke, die neue Grundschule, die nicht gebaut werden kann, aber auch die Belastungen durch die Kur: „Das Umland profitiert durch die Kur, die Stadt alleine zahlt.“ Hessen hat für seine Kurstädte einen Sonderlastenausgleich. Fast entschuldigend verteidigte er die Neuordnung der Parkraumbewirtschaftung und die Grundsteuererhöhung, damit überhaupt der Haushalt genehmigt wurde. Letz sieht aber auch positive Dinge am kommunalen Horizont über Bad Kreuznach. Hierzu zählten 25 neue Erzieherinnen, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, Maßnahmen gegen den Leerstand, Verkehrsberuhigung in Wohngebieten, die Aufwertung der Mühlenstraße oder auch private Initiativen beim Erhalt von Gebäuden.

i Gernot Meyer-Grönhof (links) vollzog unter strenger Aufsicht von Mirko Helmut Kohl (rechts) die Taufe mit Nahewasser, durch die der gebürtige Darmstädter Michael Vesper nun waschechter Kreuznacher wurde. Picasa. Josef Nürnberg

Hier nannte er stellvertretend das Brückenhaus. Aufgeben will der Oberbürgermeister auf keinen Fall: „Wenn wir Bad Kreuznacher zusammenhalten, sind wir stärker als jede Bürokratie - und schneller als jedes Riesenrad!“ Vielleicht auch, weil Michael Vesper durch die Taufe mit Nahewasser nun ein waschechter Kreuznacher ist. Unter den Augen von Mirko Helmut Kohl hatte Meyer-Grönhof die angenehme Pflicht der Taufe übernommen.

Er erinnerte an das große Engagement Vespers im kirchlichen, kulturellen und sozialen Bereich. Als „Taufspruch“ hatte sich der Täufling das Lied „Die Gedanken sind frei“ gewünscht. Während Ordnungsdezernent Markus Schlosser die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Jahrmarkt verteidigte, erinnerte Weinbaupräsident Rainer Klöckner daran, dass der Jahrmarkt eine längere Tradition als das Münchner Oktoberfest hat.

i Der Kommunalpolitische Frühschoppen ist auch immer wieder ein Ort des Wiedersehens wie hier zwischen René (links) und Nikolaus Blättermann (3. von rechts) mit Ex-Bürgermeisterin Martina Hassel (2. von links). Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

In diesem Jahr ergriff überraschend auch Nikolaus Blättermann mit seinen stolzen 104 Jahren das Wort und bat mit klaren Worten um Spenden für die Sanierung der Bad Kreuznacher Synagoge. „Vielleicht ist das mein letzter Wunsch überhaupt“, sagte der Holocaust-Überlebende.