Beim Fischerstechen sollen mehr junge Leute aufs Wasser

Gut Nass! Das Fischerstechen war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Vor allem das Feuerwerk am Samstagabend war gut besucht – dafür wurden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Kommendes Jahr soll es mehr Jugendmannschaften geben.

Auch dieses Jahr hat das Fischerstechen Tausende von Besuchern mit seiner fantastischen Atmosphäre begeistert, resümierten die Verantwortlichen des ausrichtenden Verkehrsvereins (VV).

Sämtliche Standbetreiber mit den teilnehmenden Vereinen zeigten sich mit dem Verlauf des Festes zufrieden.