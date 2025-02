Unfall in Bad Kreuznach Beim Abbiegen in die Mauer gerauscht 19.02.2025, 07:50 Uhr

Ein junger Autofahrer verliert beim zu schnellen Abbiegen von der Kreuznacher Ringstraße in die Rheingrafenstraße die Kontrolle über sein Auto und rammt eine Mauer. Seine Beifahrerin und er selbst bleiben unverletzt.

In der Nacht zum Mittwoch, 19. Februar, gegen 0.30 Uhr war ein 22-jähriger Autofahrer in der Ringstraße unterwegs und wollte nach links in die Rheingrafenstraße abbiegen. Laut Polizeibericht schaltete die Ampel dann auf Gelb, und der junge Fahrer drückte das Gaspedal durch, um noch durchzuhuschen.

