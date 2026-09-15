Thomas Eß kennt Hargesheim nicht nur als Erster Beigeordneter, der bereits die Amtsgeschäfte seines Vorgängers Haiko Grün kommissarisch führt, sondern von Kindesbeinen an. Der Hargesheimer geht seine vielfältigen Aufgaben mit Spaß an der Sache an.
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Thomas Eß engagiert sich schon seit über 20 Jahren im Gemeinderat von Hargesheim und ist aktuell der Erste Beigeordnete der knapp 3000 Einwohner zählenden Gemeinde. In dieser Position übernahm er zum 1. Juni kommissarisch die Amtsgeschäfte des Ortsbürgermeisters, denn Amtsinhaber Haiko Grün wechselte zur Verbandsgemeinde.