Bürgermeister für Hargesheim 
Beigeordneter Thomas Eß (SPD) will Ortschef werden
Die neue Gräfenbachhalle wird lichtdurchflutet, darauf freut sich Erster Beigeordneter Thomas Eß schon jetzt. Das Mitglied der S
Die neue Gräfenbachhalle wird lichtdurchflutet, darauf freut sich Erster Beigeordneter Thomas Eß schon jetzt. Das Mitglied der SPD-Fraktion bewirbt sich um das Amt des Ortsbürgermeisters, den der Gemeinderat am 24. September wählt.
Christine Jäckel

Thomas Eß kennt Hargesheim nicht nur als Erster Beigeordneter, der bereits die Amtsgeschäfte seines Vorgängers Haiko Grün kommissarisch führt, sondern von Kindesbeinen an. Der Hargesheimer geht seine vielfältigen Aufgaben mit Spaß an der Sache an.

Lesezeit 2 Minuten
Thomas Eß engagiert sich schon seit über 20 Jahren im Gemeinderat von Hargesheim und ist aktuell der Erste Beigeordnete der knapp 3000 Einwohner zählenden Gemeinde. In dieser Position übernahm er zum 1. Juni kommissarisch die Amtsgeschäfte des Ortsbürgermeisters, denn Amtsinhaber Haiko Grün wechselte zur Verbandsgemeinde.
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