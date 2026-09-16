Bad Kreuznacher Kreistag wählt Beigeordnete: Petra Ender will Andrea Silvestri folgen Markus Kilian 16.09.2026, 10:23 Uhr

i Petra Ender, Ortsbürgermeisterin von Argenschwang, will die neue ehrenamtliche Zweite Kreisbeigeordnete werden. Der Kreistag wählt in seiner nächsten Sitzung am Montag, 21. September, die Nachfolge von Andrea Silvestri. Petra Ender

Zurzeit ist der Posten noch vakant, doch Petra Ender könnte bald neue Zweite Kreisbeigeordnete werden. Am Montag entscheidet der Kreistag – und die Chancen stehen gut. Was die 60-Jährige antreibt und welche Aufgaben sie erwarten könnten.

Petra Ender, Ortsbürgermeisterin von Argenschwang, will die neue ehrenamtliche Zweite Kreisbeigeordnete werden. In seiner nächsten Sitzung am Montag, 21. September, wählt der Kreistag die Nachfolge von Andrea Silvestri (CDU), die den Posten Anfang August abgelegt hat.







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