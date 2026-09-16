Zurzeit ist der Posten noch vakant, doch Petra Ender könnte bald neue Zweite Kreisbeigeordnete werden. Am Montag entscheidet der Kreistag – und die Chancen stehen gut. Was die 60-Jährige antreibt und welche Aufgaben sie erwarten könnten.
Lesezeit 3 Minuten
Petra Ender, Ortsbürgermeisterin von Argenschwang, will die neue ehrenamtliche Zweite Kreisbeigeordnete werden. In seiner nächsten Sitzung am Montag, 21. September, wählt der Kreistag die Nachfolge von Andrea Silvestri (CDU), die den Posten Anfang August abgelegt hat.