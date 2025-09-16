Übungen der Feuerwehren sind wichtig, um Schwächen und Mängel aufzudecken. So probten am Samstag mehr als 50 Feuerwehrleute aus sechs Gemeinden gemeinsam den Ernstfall im Falle eines Waldbrands.

Eine groß angelegte Gemeinschaftsübung zum Thema Waldbrandbekämpfung fand am Samstag oberhalb von Heimweiler statt. Ursprünglich sollte die Übung bereits am Vormittag beginnen, doch durch den spektakulären Rettungseinsatz zweier Kinder vom Dach eines Wohnhauses in Kirn verzögerte sich der Start um eine Stunde.

Unter der Leitung von Thorsten Borger wurde ein Feldbrand mit Übergreifen auf den angrenzenden Wald simuliert. Mehr als 50 Feuerwehrleute aus Heimweiler, Limbach, Otzweiler, Becherbach, Bärenbach und der Stadt Kirn beteiligten sich. Mit Faltbehältern, Waldpatschen und im Pendelverkehr herangeführtem Löschwasser wurde das Szenario realitätsnah durchgespielt. Die beteiligten Gemeinden verfügen über eine zusammenhängende Waldfläche von rund 1190 Hektar – eine Größe, die im Ernstfall enorme Herausforderungen bedeutet.

i Mit Faltbehältern, Waldpatschen und Pendelverkehr trainierten die Einsatzkräfte oberhalb von Heimweiler wirkungsvolle Löschangriffe. Sebastian Schmitt

Ein Schwerpunkt der Übung war die Wasserversorgung. In den vergangenen Jahren wurde die Tankkapazität im Ausrückbereich „südlich der Nahe“ durch kleinere Neuanschaffungen von einst 7500 auf 3250 Liter reduziert. Schnell zeigte sich, dass trotz des unterstützenden Pendelverkehrs mit zwei Tanklöschfahrzeugen der Stadt Kirn ein zusätzliches, großes wasserführendes Fahrzeug südlich der Nahe sinnvoll wäre. Ein leistungsstarkes TLF könnte im Ernstfall entscheidend Zeit sparen und die Schlagkraft der Wehren deutlich erhöhen.

Diskutiert wurde zudem der Wunsch einiger Einsatzkräfte, wie in Hennweiler ein geländegängiges UTV für den Ausrückbereich bereitzustellen. Über die zahlreichen Wanderwege könnte man damit schneller Wanderer oder verletzte Forstarbeiter erreichen und Erste Hilfe leisten. Auch die Nachwuchsarbeit kam nicht zu kurz: Die Jugendfeuerwehr des Großbachtals präsentierte sich in starker Formation. Mit aktuell 22 Jugendlichen ist sie bestens aufgestellt und beweist, dass die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Kirner Land nicht nur auf Technik, sondern auch auf engagierte junge Menschen bauen kann.