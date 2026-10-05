Lebenshilfe Bad Kreuznach Bei Versammlung bleiben Fragen offen Rainer Gräff 05.10.2026, 11:00 Uhr

i Der Chancen-Laden in der Mannheimer Straße ist das Aushängeschild der Chancen-Zentrum gGmbH. Rainer Gräff

Bei der Mitgliederversammlung des Vereins Lebenshilfe Bad Kreuznach blieben einige Fragen offen. Die Bilanzzahlen der Lebenshilfe Chancen-Zentrum gGmbH sorgten für Kritik.

Es hat sich einiges verändert und entwickelt in den vergangenen Jahren beim Verein Lebenshilfe Bad Kreuznach und dessen Ableger, dem Chancen-Zentrum gGmbH. Darüber wurde jüngst bei der Mitgliederversammlung im Chancen-Haus informiert. Im Mittelpunkt stand das Geschäftsjahr 2025 – doch darüber hinaus blieben Fragen offen.







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