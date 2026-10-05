Lebenshilfe Bad Kreuznach
Bei Versammlung bleiben Fragen offen
Der Chancen-Laden in der Mannheimer Straße ist das Aushängeschild der Chancen-Zentrum gGmbH.
Der Chancen-Laden in der Mannheimer Straße ist das Aushängeschild der Chancen-Zentrum gGmbH.
Rainer Gräff

Bei der Mitgliederversammlung des Vereins Lebenshilfe Bad Kreuznach blieben einige Fragen offen. Die Bilanzzahlen der Lebenshilfe Chancen-Zentrum gGmbH sorgten für Kritik.

Lesezeit 2 Minuten
Es hat sich einiges verändert und entwickelt in den vergangenen Jahren beim Verein Lebenshilfe Bad Kreuznach und dessen Ableger, dem Chancen-Zentrum gGmbH. Darüber wurde jüngst bei der Mitgliederversammlung im Chancen-Haus informiert. Im Mittelpunkt stand das Geschäftsjahr 2025 – doch darüber hinaus blieben Fragen offen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren