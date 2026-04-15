Neue Hiobsbotschaft für die Stadtfinanzen und ein neuer Fall von Sanierungsstau: Die Tiefgarage Goetheplatz in Bad Münster in Ordnung zu bringen, dürfte die Stadt wohl ein paar Millionen Euro kosten.
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Die kurzen Ausführungen von Bauamtsleiter Eduard Schuckmann unter Mitteilungen in der Sitzung des Bad Kreuznacher Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr, kurz PLUV, lassen das Schlimmste befürchten: Die Tiefgarage unter dem Goetheplatz im Stadtteil Bad Münster am Stein ist in einem so maroden Zustand, dass die Stadt dort wohl Millionen investieren muss.