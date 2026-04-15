Sanierungsstau in Bad Münster Bei Tiefgarage Goetheplatz droht neues Millionengrab Harald Gebhardt 15.04.2026, 20:30 Uhr

i Die Tiefgarage Goetheplatz in Bad Münster kann die Stadt noch viel Geld kosten. Harald Gebhardt

Neue Hiobsbotschaft für die Stadtfinanzen und ein neuer Fall von Sanierungsstau: Die Tiefgarage Goetheplatz in Bad Münster in Ordnung zu bringen, dürfte die Stadt wohl ein paar Millionen Euro kosten.

Die kurzen Ausführungen von Bauamtsleiter Eduard Schuckmann unter Mitteilungen in der Sitzung des Bad Kreuznacher Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr, kurz PLUV, lassen das Schlimmste befürchten: Die Tiefgarage unter dem Goetheplatz im Stadtteil Bad Münster am Stein ist in einem so maroden Zustand, dass die Stadt dort wohl Millionen investieren muss.







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