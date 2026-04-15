Sanierungsstau in Bad Münster
Bei Tiefgarage Goetheplatz droht neues Millionengrab
Die Tiefgarage Goetheplatz in Bad Münster kann die Stadt noch viel Geld kosten.
Die Tiefgarage Goetheplatz in Bad Münster kann die Stadt noch viel Geld kosten.
Harald Gebhardt

Neue Hiobsbotschaft für die Stadtfinanzen und ein neuer Fall von Sanierungsstau: Die Tiefgarage Goetheplatz in Bad Münster in Ordnung zu bringen, dürfte die Stadt wohl ein paar Millionen Euro kosten.

Lesezeit 3 Minuten
Die kurzen Ausführungen von Bauamtsleiter Eduard Schuckmann unter Mitteilungen in der Sitzung des Bad Kreuznacher Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr, kurz PLUV, lassen das Schlimmste befürchten: Die Tiefgarage unter dem Goetheplatz im Stadtteil Bad Münster am Stein ist in einem so maroden Zustand, dass die Stadt dort wohl Millionen investieren muss.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren