Irritationen um ein „Versehen“ Bei „Schwärzungen“ sieht in Bad Kreuznach mancher rot Harald Gebhardt 10.08.2026, 17:00 Uhr

i Die Namen der Anwohner und ihres Vertreters sind in der Stellungnahme zu dem Bauprojekt Soonblick/Salinenblick geschwärzt. Harald Gebhardt

Die Schwärzungen in einer Stellungnahme von Anwohnern zu einem umstrittenen Bauprojekt haben für Irritationen und Ärger gesorgt. Das Thema steht auf der Agenda der Bauausschusssitzung an diesem Dienstag.

41 neue Wohnungen sollen an der Rheingrafenstraße in der Hanglage „Salinenblick – Soonblick“ hinauf zum Kuhberg im Kreuznacher Süden entstehen. Vor ein paar Jahren gab es ähnliche Baupläne schon einmal, das Vorhaben wurde aber nicht weiter verfolgt. Der Investor, die Mainzer Firmengruppe Richter, hat jetzt einen neuen Anlauf dafür genommen und im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr, kurz PLUV, im Juni seine neuen Pläne für ...







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