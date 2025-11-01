Kunst in Bad Kreuznach Bei Nordmann knallt´s 01.11.2025, 13:30 Uhr

i Anja Nürnberg aus Halle stellt von November bis Januar in der Galerie K. von Klaus Nordmann aus. Isabelle Winkler

Klaus Nordmann hat für seine Galerie K. am Dienheimer Hof eine sehr farbenfreudige Künstlerin gewinnen können, die ihre Exponate bis Anfang Januar ausstellt. Eröffnung mit Anja Nürnberg aus Halle ist am 9. November.

Klaus Nordmann hat für seine Galerie K. am Dienheimer Hof mal wieder eine besondere Künstlerin gewinnen können. Die aus Halle stammende Anja Nürnberg dürfte mit ihren Exponaten für eine ziemlich knallige Farbexplosion in der Mannheimer Straße sorgen. Die zweifache Mutter und studierte Betriebswirtschaftlerin, die auch die Hochschule für Kunst und Design in Halle absolviert hat, ist aktuell noch in Münster/Westfalen zu sehen, zuvor waren ihre ...







