Die IG Metall ruft die Mitarbeiter der Musashi-Betriebsstätten in Bad Sobernheim, Bockenau und Grolsheim zum Warnstreik auf. Der Firmenleitung wird vorgeworfen, keine ernsthaften Gespräche auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern zu führen.

Mit einer Kampfansage endete die Delegiertenversammlung der IG Metall am Montagabend im Saal der Kreisverwaltung Bad Kreuznach. Der Firmenleitung von Autozulieferer Musashi wird vorgeworfen, den geltenden Tarifvertrag aufzugeben. Statt mit Personen der Firmenleitung reden zu können, habe man ihnen eine auf Arbeitskämpfe spezialisierte Anwaltskanzlei als Gesprächspartner gegenübergestellt.

Die Gewerkschaft sieht das als Kriegserklärung: „Ihr wollt Streit – wir sind bereit!“ So hieß es gestern kämpferisch, und es wurde für den Mittwoch, 10. September, zum Warnstreik aufgerufen. Er beginnt in den Betriebsstätten Grolsheim und Bockenau um 12.15 Uhr, in Bad Sobernheim um 13 Uhr. Dabei handelt es sich an der Nahe quasi um Solidaritätsaktionen, denn explizit von Abbau oder Schluießung betroffen sind andere Werke. Doch Betriebsrätin Simone Krämer, die für die Nahe-Betriebsstätten zuständig ist, sprach die ahnende Warnung aus: Wenn man nun nicht solidarisch mit den Werken Lüchow, Hannoversch-Münden und Leinefelde agiere, werde es als nächstes die Nahe treffen. Uwe Zabel, Verhandlungsführer der IG Metall, machte es plakativ deutlich: „Wenn wir uns nicht wehren, werden wir rasiert.“

Arbeitsministerin Dörte Schall (SPD) sprach unterstützende Worte, die wohl auch notwendig sind: Wie Gewerkschaftsfunktionär Ingo Petzold berichtete, habe man vor einigen Tagen bei den Verhandlungsgesprächen niemand von der Geschäftsleitung gesehen, statt dessen Anwälte, die vorbereitete Papiere vorgelesen hätten. Es deute alles auf eine „Salami-Taktik“ der Betriebsleitung hin: Zunächst würden die Betriebe in Nord-Deutschland dichtgemacht, dann laufe es auf Beschäftigungsabbau an der Nahe hinaus. Dabei habe man ja für den alten Tarifvertrag schon eine Reduzierung der Mitarbeiterschaft an der Nahe bis ins Jahr 2030 von 1200 auf 732 mitgetragen.

Die Firma Musashi sieht das naturgemäß komplett anders. Die Positionierung der IG Metall „ignoriert die Ernsthaftigkeit der Lage“ und „gefährdet Musashi Europe“, so steht es in einem Schreiben, das von der Firmenleitung signiert ist. Man habe der Gewerkschaft „umfangreiche Informationen“ zur Verfügung gestellt, doch es sei „kein einziger Vorschlag zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage“ von der IG Metall gemacht worden. Es würden statt dessen weitere Forderungen erhoben, zudem „rechtswidrige Streiks“ geplant. Es werde absichtlich eine Eskalation herbeigeführt – und das während der vereinbarten Friedenspflicht. Damit erschüttere man „das Vertrauen des Gesellschafters in die europäische Region“.

Auch die Angestellten sähen die Kampfansage der Gewerkschaft kritisch: „Uns erreichen täglich zahlreiche Stimmen von Mitarbeitenden, die sich für die Vorgehensweise der IG Metall schämen und sich von deren Position nicht vertreten fühlen“, heißt es in dem Schreiben der Firmenleitung. Das Verhandlungsteam der IG Metall sei „offensichtlich überfordert“. Man habe der IG Metall aber Termine für „ernsthafte, ganztägige Verhandlungen“ vorgeschlagen, nämlich ab 10. September. „Für reine taktische Spielereien oder Scheintermine von einer halben Stunde stehen wir nicht zur Verfügung. Dies wird der Ernsthaftigkeit der Situation nicht gerecht.“ (weitere Berichte folgen)