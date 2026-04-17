Junge Winzer verwandeln ihren Hof in Windesheim zur Pop-up-Straußwirtschaft. Hausgemachtes Brot, kreative Buttervarianten und frische Nahe‑Weine sorgen an drei Abenden für entspanntes Genussflair.
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Zum Saisonauftakt von „Weinland Nahe“ laden unter dem Motto „Brot & Butter“ zwei örtliche Weingüter zu ihrer Pop-up-Straußwirtschaft ein. An drei Abenden können Weinfreunde frisch gebackenes Brot, verschiedene Buttersorten sowie Käse- und Wurstspezialitäten von regionalen Betrieben genießen.