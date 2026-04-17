Weingüter laden ein Bei Marx und Reimann gibt es Wein, Brot und Butter Jens Fink 17.04.2026, 11:28 Uhr

i In gemütlicher Atmosphäre bei Frühlingssonne genossen die Weinfreunde die Spezialitäten, die ihnen die jungen Gastgeber um Juniorchefin Victoria Krings (3. von rechts) servierten. Jens Fink

Junge Winzer verwandeln ihren Hof in Windesheim zur Pop-up-Straußwirtschaft. Hausgemachtes Brot, kreative Buttervarianten und frische Nahe‑Weine sorgen an drei Abenden für entspanntes Genussflair.

Zum Saisonauftakt von „Weinland Nahe“ laden unter dem Motto „Brot & Butter“ zwei örtliche Weingüter zu ihrer Pop-up-Straußwirtschaft ein. An drei Abenden können Weinfreunde frisch gebackenes Brot, verschiedene Buttersorten sowie Käse- und Wurstspezialitäten von regionalen Betrieben genießen.







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