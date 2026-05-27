B428 bei Bad Kreuznach 
Bei letztem Sanierungsschritt regelt Ampel den Verkehr 
Letzte Maßnahme an der B428: Der Behelfskreisel wird demnächst abgebaut, die Fahrbahn in diesem Abschnitt saniert. Der Verkehr w
Letzte Maßnahme an der B428: Der Behelfskreisel wird demnächst abgebaut, die Fahrbahn in diesem Abschnitt saniert. Der Verkehr wird in dieser Zeit durch eine Ampel geregelt.
Harald Gebhardt

Die letzte Maßnahme an der B428 bei Bad Kreuznach steht an: Demnächst wird der Behelfskreisel abgebaut und die Fahrbahn in diesem Bereich saniert. Die Bundesstraße bleibt aber durchgängig befahrbar. Der Verkehr wird durch eine Behelfsampel geregelt. 

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Die B428 im Bad Kreuznacher Osten ist seit Kurzem wieder durchgängig befahrbar, die Umleitung über den Grenzgraben durch das Gewerbegebiet aufgehoben. Die Sanierung der Fahrbahn zwischen dem Kreisverkehr Bosenheimer Straße und dem Behelfskreisel auf der B428 in Richtung Bosenheim in Höhe der Einmündung „Am Grenzgraben“ ist ebenfalls abgeschlossen.

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Oeffentlicher AnzeigerVerkehr

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