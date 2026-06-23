In Kreuznach stockt’s wieder Bei Investitionen bislang „relativ wenig“ ausgegeben Harald Gebhardt 23.06.2026, 15:00 Uhr

i Das Warten auf den Beginn der Mensaerweiterung an der Hofgartenschule im Kreuznacher Norden dauert an. Josef Nürnberg

Die Investitionen der Stadt stocken auch 2026 wieder. Dieser Stillstand wurde im Finanzausschuss heftig kritisiert. Im Zentrum die Politiker-Schelte: das Stadtbauamt. Im Bauausschuss war das Thema dann schnell abgehakt.

Am Ende blieb nicht viel mehr übrig als nur ein laues Lüftchen im Wasserglas: Was im städtischen Finanzausschuss noch zu heftiger Kritik der Politik an der Arbeit von Teilen der Verwaltung und am vermeintlichen Stillstand vor allem im Bereich des Stadtbauamts geführt hat, war einige Tage später im Aussschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) schnell in wenigen Minuten abgehakt.







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