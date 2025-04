Wer vom Zug direkt aufs Rad umsteigen will, findet am Bad Kreuznacher Bahnhof eine Auswahl von Modellen zum Ausleihen.

Die Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) verleiht jetzt auch Räder: Elf Pedelecs, zehn City-Bikes und drei Lastenräder stehen am KRN-Mobil- und Info-Punkt am Bahnhof zur Ausleihe bereit. Die Entscheidung, den städtischen Fahrradverleih von der GuT, die ihn 2004 übernommen hatte, vom Haus des Gastes hin zum Info-Punkt gleich neben dem Fahrradparkhaus zu verlagern, scheint die richtige gewesen zu sein. Die Fahrradausleihe ist stark gefragt – besonders bei Übernachtungsgästen.

So teilte die Teamleiterin des Info-Punktes, Swana Schlich, im Rahmen eines Pressetermins mit, dass seit Ende Juli vergangen Jahres 104 Ausleihen stattgefunden haben. Teils ist an Wochenenden die gesamte Rad-Armada in der Region unterwegs. Dabei werden nicht nur die bequemeren E-Bikes geordert, sondern auch City-Bikes. Hinter diesem Begriff verbergen sich Fahrräder, die ausschließlich durch Muskelkraft bewegt werden. „Zwar werden mehr E-Bikes ausgeliehen, aber gerade heute ließen drei Frauen City-Bikes reservieren“, informierte Schlich.

KRN-Geschäftsführer Hiltmann: „Charmante Lösung“

Angesichts der positiven Erfahrungen der vergangenen Monate stellten KRN-Geschäftsführer Uwe Hiltmann und der Bad Kreuznacher Oberbürgermeister Emanuel Letz das Kooperationsprojekt zwischen KRN und der Stadt der Öffentlichkeit detailliert vor. Aus Sicht des OB ist es zunächst positiv, dass das Angebot so gut angenommen wird. „Es dient sicherlich auch der Stärkung des Tourismus“, glaubt Letz. Die Stadt war gezwungen, im Rahmen der Förderrichtlinien ein Angebot in das Fahrradparkhaus zu integrieren, nachdem das Unternehmen, das das Rundum-Sorglos-Paket in Sachen Fahrrad dort angeboten hatte, ausgezogen war.

Hiltmann findet die gefundene Lösung besonders charmant, weil Reisende aus dem Zug gleich auf das Fahrrad umsteigen können. Alle Beteiligten lobten das einfache Verfahren der Online-Buchung über die Homepage der KRN und direkt vor Ort. Von Montag bis Samstag können Räder abgeholt werden, die Rückgabe ist durch das Fahrradparkhaus rund um die Uhr möglich.