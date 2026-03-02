Neubau und Sanierungen in VG
Bei der Kita Monzingen kommt der Abrissbagger
Die Meddersheimer Kita "Rasselbande" soll um 400 Quadratmeter erweitert werden. Die Kita in Monzingen soll einen Neubau bekommen
Die Meddersheimer Kita "Rasselbande" soll um 400 Quadratmeter erweitert werden. Die Kita in Monzingen soll einen Neubau bekommen und danach der Altbau abgerissen werden.
Bernd Hey.

Bei drei Kitas in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan sind große Bauprojekte geplant. Die Kita Monzingen wird durch einen Neubau ersetzt, in Meddersheim gibt es große Anbauten und in Merxheim wird gründlich saniert. Was ist genau geplant? 

In die Kindertagesstätten Monzingen und Meddersheim muss investiert werden. Gleiches gilt mit etwas weniger Dringlichkeit auch für Merxheim.Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan, die die Trägerschaft der drei Kitas vor einiger Zeit übernommen hat, hat auch schon konkrete Pläne, was vor Ort geschehen soll, wie Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) und Christoph Müller vom Bad Sobernheimer Architekturbüro Faber und Müller dem Bauausschuss berichteten.

