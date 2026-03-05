Porträt zur Landtagswahl 2026
Bei der Hausarbeit hört Pia Maurer gern Käpt’n Blaubär 
Entspannung findet Pia Maurer im heimischen Garten. Es ist ihr Lieblingsplatz. Auch Hühner hält sie.
Peter Lunkenheimer

Ein neues Gesicht tritt für Die Linke bei den Landtagswahlen als Direktkandidatin im Wahlkreis 17 an: Pia Maurer (35). Die Lehrerin und alleinerziehende Mutter will Bildung, Erziehung, Chancengleichheit und Ernährung in den Fokus rücken. 

Sozialpolitisch ist Pia Maurer (35) schon lange engagiert, parteipolitisch ist die Lehrerin und alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern im Alter von sieben und zehn Jahren ein eher unbeschriebenes Blatt. Bei den Landtagswahlen tritt die Langenlonsheimerin  jetzt im Wahlkreis 17 für die Linke als Direktkandidatin an.

