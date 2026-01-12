Bad Kreuznach feiert die Fastnacht der Gewinner – und der Kursaal bebt. Mit starken Vorträgen, glanzvollen Auftritten und einer Prise närrischer Politik wurde die 180. Kampagne der GKGK eröffnet. Wer dabei war, weiß: Hier stimmt einfach alles.
Mit dem närrischen Motto „Ist auch die ganze Welt voll Spinner, mit Fastnacht bist Du stets Gewinner“ hat die Große Karneval Gesellschaft Kreuznach 1846 (kurz GKGK) am Freitagabend mit ihrer Herrensitzung die Bad Kreuznacher Saalfastnacht eröffnet.