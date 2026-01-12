Auftakt in Bad Kreuznach Bei der Gewinner-Fastnacht der GKGK tobt der Kursaal Marian Ristow 12.01.2026, 17:19 Uhr

i Eine Augenweide: Die Prinzessinnengarde der GKGK setzte das Brettspiel "Monopoly" oder "GKGK Poly", wie passenderweise umgetauft, tänzerisch um. Charlotte Eberwien

Bad Kreuznach feiert die Fastnacht der Gewinner – und der Kursaal bebt. Mit starken Vorträgen, glanzvollen Auftritten und einer Prise närrischer Politik wurde die 180. Kampagne der GKGK eröffnet. Wer dabei war, weiß: Hier stimmt einfach alles.

Mit dem närrischen Motto „Ist auch die ganze Welt voll Spinner, mit Fastnacht bist Du stets Gewinner“ hat die Große Karneval Gesellschaft Kreuznach 1846 (kurz GKGK) am Freitagabend mit ihrer Herrensitzung die Bad Kreuznacher Saalfastnacht eröffnet.







