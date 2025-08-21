Am Wochenende wird Pfaffen-Schwabenheim zum Treffpunkt kampferprobter Ritter in Rüstungen. Rund 400 Teilnehmer haben sich für die Wettkämpfe der Eisenliga angesagt. Wie immer wird es hart zur Sache gehen.

Am kommenden Wochenende, von Freitag, 22. August, bis einschließlich Sonntag, 24. August, macht wieder die Eisenliga auf der Klosterwiese Station. Das Spektakel, das einst in der Reithalle des Sonnenhofes begann, ist längst zur beeindruckenden Großveranstaltung geworden, in deren Rahmen laut Mitveranstalter Norbert Theis knapp 400 Kämpfer, in 28 Mannschaften, davon sechs Frauenteams in den Kampf der Ehre ziehen.

i Teils atemberaubende Kämpfe erwarten die Besucher am kommenden Wochenende beim Turnier der Eisenliga auf der Klosterwiese in Pfaffen-Schwabenheim. Josef Nürnberg

Laut Eisenlaga-Vorsitzender Alexander Jost kommen in diesem Jahr nicht ganz so viele Kämpfer wie im vergangenen Jahr. Das liegt daran, dass die Weltmeisterschaften der Eisenliga erst wenige Wochen zurückliegen und Mannschaften aufgrund von Verletzungen, die sie sich bei den Weltmeisterschaften zugezogen haben, nicht über genügend Kämpfer verfügen. „Zudem ist es auch eine Kostenfrage, denn nicht jeder Kämpfer aus Übersee kann sich innerhalb kürzester Zeit zwei Flüge nach Europa leisten“, weiß Jost.

Kämpfer kommen aus der ganzen Welt

Dennoch kommen die Kämpfer der Eisenliga zur Vollkontakt-Schwertkampf Meisterschaft gerne auf die Klosterfestwiese. Jost kennt den Grund: Pfaffen-Schwabenheim liegt sehr zentral und ist für die Kämpfer aus den USA und Australien durch die Flughäfen Frankfurt und Hahn gut erreichbar. Natürlich sind auch wieder zahlreiche Teams aus ganz Europa vertreten. War im Mittelalter im Stift Pfaffen-Schwabenheim Latein die Sprache der Stiftsherrn, wird in den kommenden Tagen hier zumeist Englisch gesprochen.

Gute Bedingungen für Kämpfer

Laut Jost bietet Pfaffen-Schwabenheim den Kämpfern mit den besten Service der Szene. Es sind Duschmöglichkeiten vorhanden und manch müder Krieger findet in der Gemeindehalle ein ruhiges Schlafplätzchen. „Dinge, die nicht überall selbstverständlich sind“, weiß Jost. Im Gespräch mit unserer Zeitung unterstreicht er, dass die Kämpfer zwar aussehen wie Ritter, aber keine Ritter sind. Zuschauer, die von Ritterturnieren die Show des großen Hauens und Stechens kennen, müssen umdenken. Denn Stechen ist strengstens verboten. Dafür ist das Hauen hier keineswegs Schau, sondern dient dazu, den Gegner sportlich mit Schwert, Axt oder Morgenstern zu bezwingen.

Neue Tribüne für die Zuschauer

Ein großes Leid der „Ritter“ bei den vergangenen Turnieren, nämlich die unerträglich heißen Temperaturen, sind laut Jost in diesem Jahr nicht das große Thema. „Es sollen angenehme 22 Grad werden“, berichtet er. Das dürfte auch die Zuschauer freuen. Für sie hält Norbert Theis in diesem Jahr eine weitere Überraschung bereit. So wurde im Vorfeld eine Tribüne aufgebaut, damit sie das große Hauen besser beobachten können.

i Je fester drauf geschlage wird und je mehr Kämpfer in den Kampf ziehem, umso interessanter sind die Kämpfe für das Publikum. Josef Nürnberg

Aber auch das Zusatzprogramm hat Theis überarbeitet. So konnte er für den Freitagabend die Musikgruppe Skalden gewinnen, die ab 20.30 Uhr die Kämpfer und Gäste mit Mittelalter-Musik unterhalten. Die Öffnung der Stände ist am Freitag um 16 Uhr, ehe es um 19 Uhr den Waffencheck gibt. Am Samstag lockt im Rahmen der Aftershow-Party eine Feuershow um 22 Uhr. Die eigentlichen Kämpfe beginnen am Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr. Der Eintritt an allen drei Tagen ist wie immer frei.