Hackenheimer Verein feiert Bei den Nachteulen werden Disney-Träume wahr Josef Nürnberg 12.01.2025, 09:00 Uhr

i Nachdem die Nachteulen Gott Jokus aus seinem Schlaf geweckt hatten, übernahmen sie auch in Hackenheim das Narrenzepter. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

33 Jahre Hackenheimer Nachteulen – wenn das kein Grund zu feiern ist. Zum närrischen Jubiläum sollen Träume wahr werden: Auch viele weltberühmte Disney-Figuren gratulieren.

Donald Duck, Micky Maus und all die anderen Figuren der Disney-Welt haben sich zum närrischen Jubiläum der Nachteule in diesem Jahr angesagt, verspricht der Verein doch, dass zum Jubiläum Disney-Träume wahr werden. Die Eulen sind bereits erfolgreich in die neue Kampagne gestartet: Bei der Eröffnung des Vereins Kreiznacher Narrefahrt auf dem Kornmarkt konnten sie den Stadtschlüssel von Bad Kreuznach entgegennehmen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen