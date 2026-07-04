Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute bimmelt die „Beckelumer Bell of Hell“. Viel Spaß beim Nachradeln!
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Niemand, der auf seinem Drahtesel komfortabel den Nahe-Radweg in Richtung Bad Sobernheim rollt, biegt hinter dem Niederthäler Hof ab. Also niemand, der klar denken kann und bei dem die Vernunft den Lebenswandel diktiert. Hier biegen nur jene ab, die auch sonst jauchzend gegen die Wand oder an die Decke springen, also die sportiv Wahnsinnigen.