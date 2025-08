Zu einem feierlichen Hochamt werden sich die Gläubigen auch am Sonntag, 10. August, um 10.30 Uhr im Ortsteil Breitenfelser Hof wieder versammeln und sich ihre Haustiere und Kräuter segnen lassen. Der Gottesdienst unter freiem Himmel wird bereits zum 40. Mal ausgerichtet. Im Jahr 1985 hatte der damalige Pfarrer Josip Greguric der katholischen Gemeinde Windesheim/Guldental die Idee, die Gläubigen des außerhalb gelegenen Breitenfelser Hofes stärker in das kirchliche Gemeindeleben einzubeziehen. „Ein Tisch als Altar und drei Bänke, so fing an Maria Himmelfahrt alles an“, erinnert sich Christa Lunkenheimer. „Ein sehr schöner Gottesdienst. Da kamen schon rund 200 Gläubige“, berichtet Werner Lunkenheimer vom Team Sankt Bernhard, das den Gottesdienst mit anschließender Tier- und Kräutersegnung alljährlich organisiert.

Nach dem ersten Freiluftgottesdienst saßen einige Gläubige noch eine Weile zusammen und überlegten, dass künftig zum gemütlichen Miteinander auch Essen und Trinken angeboten werden sollten. Ab dem Folgejahr organisierte dies das Team Sankt Bernhard, und die Gläubigen können seitdem nach dem Hochamt zu Bier und Wein deftige Grillwürste und Schwenkbraten genießen. Auch Kaffee und Kuchen werden mittlerweile serviert. Dies zu den Klängen des Musikvereins Guldental, der den Gottesdienst alljährlich mitgestaltet. Im Laufe der Jahre fanden Andacht sowie die Tier- und Kräutersegnung immer mehr Anklang. „Von allen umliegenden Orten kamen die Menschen zum Gottesdienst“, erinnert sich Lunkenheimer.

Geschöpfe in friedlicher Eintracht

Stets stehen die von den Christen mitgebrachten Geschöpfe in friedlicher Eintracht harmonisch nebeneinander und warten geduldig, bis der Pfarrer zu ihnen kommt. Kaninchen, Katzen, Hunde, Ziervögel und Hamster sowie Pferde, Kühe und selbst so exotische Tiere wie eine Agame empfingen auf dem Breitenfelser Hof bereits den göttlichen Segen. Dabei erinnern die Pfarrer stets daran, behutsam mit der Schöpfung umzugehen, weiß Daniela Heijkoop zu berichten.

In den Hochzeiten des Ereignisses kamen rund 1000 Christen auf den Breitenfelser Hof, wo 1994 Bischof Leo Schwarz sowie im Jahr 2001 Bischof Hermann-Josef Spital die Gottesdienste abhielten. In den letzten Jahren sei die Zahl der Besucher zwar zurückgegangen, doch das besondere Ereignis eines Freiluft-Gottesdienstes mit anschließender Tiersegnung habe immer noch eine erheblich größere Resonanz als normale Andachten in den Kirchen, betont Lunkenheimer.

i Nicht nur Kaninchen, Katzen - oder wie hier Hunde - Ziervögel, Hamster, Pferde und Kühe, auch so exotische Tiere wie eine Agame empfingen auf dem Breitenfelser Hof bereits den göttlichen Segen. Jens Fink

Beim diesjährigen Festgottesdienst mit dabei sein werden erneut die Pfadfinder vom Stamm Michel von Obentraut, die den Gläubigen ihre selbst geflochtenen Kräutergebinde anbieten. Diese werden zuvor ebenso vom Pfarrer gesegnet wie die Oldtimer der vom Team Sankt Bernhard organisierten Traktorenschau. Wie erstmals im Vorjahr, werden die Gruppen Grasshoppers und Hard to handle bereits am Freitag, 8. August, ab 18 Uhr unter dem Motto „Live vom Hänger“ eine Vorab-Party mit ihrem Classic-Rock musikalisch gestalten.