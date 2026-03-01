Lob von OB Letz Behindertenbeirat Bad Kreuznach: Arbeit endet nie Josef Nürnberg 01.03.2026, 11:00 Uhr

i Oberbürgermeister Emanuel letz (knieend) würdigte im Rahmen einer Feierstunde die Arbeit des Behindertenbeirates in den vergangenen 30 Jahren. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Anfang 1995 hatte der Stadtrat auf Antrag der Statt-Partei die Gründung des Behindertenbeirates beschlossen, der sich am 13. September 1995 unter Leitung der damaligen Bürgermeisterin Malu Dreyer konstituierte.

Das 30-jährige Bestehen des Behindertenbeirates der Stadt Bad Kreuznach war den aktuellen Beiräten ehemaligen Beiratsmitgliedern ein wichtiger Anlass, um zurückzuschauen, jedoch kein Grund die Hände in den Schoß zu legen. Davon zeigte sich auch Oberbürgermeister Emanuel Letz überzeugt, der in seiner Rede erklärte, dass die Arbeit des Behindertenbeirates niemals aufhöre.







Artikel teilen

Artikel teilen