Lob von OB Letz  
Behindertenbeirat Bad Kreuznach: Arbeit endet nie
Oberbürgermeister Emanuel letz (knieend) würdigte im Rahmen einer Feierstunde die Arbeit des Behindertenbeirates in den vergange
Oberbürgermeister Emanuel letz (knieend) würdigte im Rahmen einer Feierstunde die Arbeit des Behindertenbeirates in den vergangenen 30 Jahren.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Anfang 1995 hatte der Stadtrat auf Antrag der Statt-Partei die Gründung des Behindertenbeirates beschlossen, der sich am 13. September 1995 unter Leitung der damaligen Bürgermeisterin Malu Dreyer konstituierte.

Lesezeit 1 Minute
Das 30-jährige Bestehen des Behindertenbeirates der Stadt Bad Kreuznach war den aktuellen Beiräten ehemaligen Beiratsmitgliedern ein wichtiger Anlass, um zurückzuschauen, jedoch kein Grund die Hände in den Schoß zu legen. Davon zeigte sich auch Oberbürgermeister Emanuel Letz überzeugt, der in seiner Rede erklärte, dass die Arbeit des Behindertenbeirates niemals aufhöre.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren