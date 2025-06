Nun endlich ist der Startschuss zum vierspurigen Ausbau der B428 zwischen den beiden Kreisverkehrsanlagen an der Bad Kreuznacher Bosenheimer- und Mainzer Strasse (Stadtteil Planig) mit dem Bau des Behelfskreisels auf Höhe der Gärtnerei Rehner gefallen. Hierfür ist seit Montag die östliche Fahrbahn kurz vor der Einmündung „Am Grenzgraben“ komplett für den Verkehr gesperrt, sodass der Verkehr wechselseitig mittels Ampelanlage um die Baustelle herumgeführt wird, was in Stoßzeiten morgens und abends zwangsläufig zu Wartezeiten führt.

Während sich am Montag manch einer gefragt hat, warum die Sperrung bereits eingerichtet worden ist, da sich an der eigentlichen Baustelle nichts tue, herrscht nun seit gestern dort reger Betrieb. So waren die Mitarbeiter der Baufirma damit beschäftigt, dort wo der Kreisel entstehen soll, den Fahrbahnteiler einzureißen. Der Behelfskreisel ist wichtig, damit während des vierstreifigen Ausbaues und Vollsperrung der B428 in diesem Teilbereich der Verkehr über die Straße „Am Grenzgrabe“n um die Baustelle herumgeleitet werden kann.