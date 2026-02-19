Kreuznacher Diakonie Beginn der Bauarbeiten für die Zentrale Notaufnahme Robert Neuber 19.02.2026, 10:00 Uhr

i Bereiten die Zentrale Notaufnahme vor: Diakonie-Krankenhausdirektor Manuel Seidel, Dr. Oliver Bill als Leiter der ZNA und Carsten Lott (Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Mainz-Bingen). Robert Neuber

Bald steht der Kran hinter der aktuellen Notaufnahme am Diakonie-Krankenhaus. Die neue Ambulanz wird deutlich vergrößert, es wird rund zehn Monate lang gebaut. Über die Bauphase wird es die gewohnten Notversorgungen in beiden Häusern geben.

Die Zusammenführung der beiden Kreuznacher Akutkrankenhäuser geht in die nächste Phase, und es wird nun auch für den Laien von draußen konkret. Aktuell wird der Boden hinter der Notaufnahme der Diakonie geprüft, weil hier ein großer Kran stehen wird. Krankenhaus-Direktor Manuel Seidel geht davon aus, dass in den nächsten ein, zwei Wochen mit dem Bau der neuen Zentralen Notaufnahme begonnen wird.







