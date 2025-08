Thomas Rittershaus aus Monzingen erlebt in seinem Wohnort viele interessante Begegnungen, die nicht selten Eindruck hinterlassen. Einige hat er in seinem Buch „Naheliegend“ zusammengetragen.

Gelsenkirchen, Tokyo, Frankfurt, Baden-Baden und nun Monzingen. Thomas Rittershaus, ehemaliger Relationship Manager für multinationale Unternehmen bei einer Großbank, hat aufgrund seines Berufs schon an vielen Orten gelebt. „Ich wollte Karriere machen“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Geboren ist der 68-Jährige in der Nähe von Düsseldorf.

Seit rund vier Jahren wohnt er in Monzingen. Dort erlebt er regelmäßig lustige Ereignisse, interessante Zufälle und viel Hilfsbereitschaft von seinen Mitmenschen, berichtet er. Das will er würdigen. Daher hat er diese Geschichten bereits nach etwa zwei Jahren im Ort auf humorvolle Weise in einem Buch mit dem Titel „Naheliegend“ zusammengetragen. Sie basieren also auf tatsächlichen Begebenheiten, aber die Namen sind geändert. 17 Stück sind so zusammengekommen.

„Ich habe mich schon immer gerne mit Sprache befasst.“

Autor Thomas Rittershaus

Der Titel ist der rote Faden, erklärt er. Denn es seien eben nahe liegende Geschehnisse, die er aufschreibt – und natürlich weil sein Haus an der Nahe liege. Gesucht habe er damals ein Haus mit überschaubarem Renovierungsaufwand und was im 100 Kilometer Radius zu Frankfurt liegt. Außerdem musste es ein Ort mit „Bäcker und Metzger“ sowie einer „Wein- und Bierzapfstelle in der Nähe“ sein, wie er im Prolog seines Buches schreibt.

„Ich habe mich schon immer gerne mit Sprache befasst“, sagt Rittershaus. So hat er etwa zur Goldenen Hochzeit seiner Eltern eine Predigt geschrieben. Die Monzinger Geschichten sind aber seine erste Veröffentlichung. Die Dorfbevölkerung nehme er in seinem Buch schon auch auf die Schippe, entschuldigt sich gar am Ende des Buches für seinen „bissig erscheinenden Humor“ – nichts davon sei böse gemeint, betont er. Bei manchen sei sein Werk nicht besonders gut angekommen. „Es gibt Leute, die verstehen den Humor nicht und finden es frech. Das ist aber die Minderheit. Ich habe sonst viel positives Feedback bekommen“, erklärt Rittershaus. Nicht jeder Mensch habe gleich viel Humor, fügt er hinzu.

Sechs Wochen bis zur Fertigstellung

Rund fünf bis sechs Wochen hat es von der Idee bis zur Fertigstellung gedauert, berichtet er. Ziel war es, humorvoll und lebendig zu schreiben – weshalb die Geschichten auch im Präsens verfasst sind. „Ich bin ein Mensch, der gern lacht und beobachtet.“ Das Buch biete nicht nur Unterhaltungswert für Monzinger, sondern sei auch für Leute von außerhalb geeignet.

Trotz seiner erst recht kurzen Zeit in Monzingen habe er sich gut integriert, hat so etwa erst vor wenigen Wochen die Gruppe „Engagierte Monzinger“ gegründet, deren Ziel es ist, die Gemeinde bei der Verschönerung des Dorfes zu unterstützen.

Ein weiterer Band sei derzeit nicht geplant, aber wenn ihm eine Idee einfalle und er Zeit sowie Lust habe, veröffentliche er möglicherweise ein weiteres Buch, meint der Autor.

Das Buch ist bei Books on Demand im Januar 2024 erschienen, hat 98 Seiten und kostet 9,90 Euro.