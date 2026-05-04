Erstmals persönlich traf der Bürgermeister von Myrhorod/Ukraine seine Partner in der VG Langenlonsheim-Stromberg nach längerer digitaler Zusammenarbeit. Begegnungen, Kultur und konkrete Hilfen für kommunale Projekte prägen den Besuch.
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Das erste Mal seit der 2022 bestehenden Partnerschaft zwischen der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg mit der ukrainischen Stadtgemeinde Myrhorod besuchte deren Bürgermeister Serhij Solomacha mit einer kleinen Delegation die Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg.