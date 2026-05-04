Freundschaft über Grenzen 
Begegnung stärkt Verbundenheit: Besuch aus der Ukraine
Im Weingut von Rainer Klöckner (links) traf der von Michael Cyfka begleitete Serhij Solomacha (5. und 6. von rechts) mit Fraktio
Im Weingut von Rainer Klöckner (links) traf der von Michael Cyfka begleitete Serhij Solomacha (5. und 6. von rechts) mit Fraktionsmitgliedern des VG Rates zusammen. Mit dabei auch Bürgermeister Manfred Scherer (3. von links) von der VG Sprendlingen-Gensingen, die ebenfalls eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Kommune unterhält.
Jens Fink

Erstmals persönlich traf der Bürgermeister von Myrhorod/Ukraine seine Partner in der VG Langenlonsheim-Stromberg nach längerer digitaler Zusammenarbeit. Begegnungen, Kultur und konkrete Hilfen für kommunale Projekte prägen den Besuch.

Lesezeit 2 Minuten
Das erste Mal seit der 2022 bestehenden Partnerschaft zwischen der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg mit der ukrainischen Stadtgemeinde Myrhorod besuchte deren Bürgermeister Serhij Solomacha mit einer kleinen Delegation die Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg.

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