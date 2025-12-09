Musikalischer Adventskalender Becherbacher Brückenchor stimmt in Kirn aufs Fest ein Bernd Hey 09.12.2025, 14:00 Uhr

"O du fröhliche, o du selige" wurde mit dem Becherbacher Brückenchor, den Besuchern und Orgelbegleitung gemeinsam gesungen und war ein emotionales Sahnehäubchen.

Von „O du fröhliche“ bis „Wann ist denn endlich Frieden“: Die 40 Sänger überzeugten mit breitem Repertoire und guter Intonation. Das Konzert diente aber nicht nur dazu, um Besucher in Weihnachtsstimmung zu bringen.

„Kommen wir zur Ruhe, die Welt ist aufgeregt genug“ – so hieß der Stadtrat und Förderverein-Vorsitzende Karl-Heinz Buss vor voll besetzten Reihen in der Kirner Kirche den Becherbacher Brückenchor und die Zuhörer ganz herzlich willkommen. Die Freude stand ihm ins Gesicht geschrieben, „endlich“ habe es mit dem Vorzeige-Chor geklappt.







