Viele Menschen der Beat- und Rock-Generation erinnern sich noch heute gern an die Zeit, als Uschi Nerke mit ihrer erfrischenden Art im Fernsehen moderne Pop- und Rockmusik präsentierte. Von 1965 bis 1972 moderierte sie für Radio Bremen den legendären „Beat Club“ und anschließend zusammen mit Manfred Sexauer den nicht minder beliebten „Musikladen“.

Noch heute wird sie von Menschen auf der Straße erkannt und angesprochen, freut sich die mittlerweile 81-jährige Uschi Nerke, die jetzt von ihrem Wohnort Hamburg nach Hackenheim reiste und dort ihre guten Freunde besuchte. Dagmar und Gregor Rausch, früher als exzellenter Fußballer der Eintracht Bad Kreuznach bekannt, hat sie über den in der Region populären Musiker Rainer Schindler kennengelernt, berichtet Nerke. Der als „Mr. Flower Power“ bekannte Künstler hat sie 2014 kontaktiert und angefragt, ob sie nicht einen Auftritt von ihm moderieren könne. „Er spielte genau die Musik aus der ’Beat Club’-Zeit“, meint Nerke. „Eine tolle Musik“, sagt sie, und mit Rainer Schindler absolvierte sie gemeinsame Auftritte und moderierte auch noch drei Wochen lang auf einer Seereise in die Karibik die Auftritte des Künstlers auf dem Kreuzfahrtschiff.

„Bei den ersten Sendungen hatte ich mich noch ziemlich brav gekleidet.“

Doch dann änderte Uschi Nerke ihre Outfits.

„Sie hatten beide den gleichen Musikgeschmack“, erinnert sich Dagmar Rausch. Auch daran, dass „Uschi die erste Frau im deutschen Fernsehen war, die einen Minirock getragen hat“. „Bei den ersten Sendungen hatte ich mich noch ziemlich brav gekleidet“, sagt Nerke. Doch dann habe „Beat Club“-Regisseur Michael Leckebusch darauf gedrängt, sich ein anderes Outfit zuzulegen. „Kurz und sexy muss es sein, also los“, hat Leckebusch gefordert. Uschi Nerke sollte den jungen Frauen hierzulande zeigen, was im Swinging London der 1960er-Jahre modisch angesagt war. Da es zu dieser Zeit aber in deutschen Geschäften keine Miniröcke gab, hat sie sich kurzerhand diese sexy Kostüme selbst geschneidert und dann in der Sendung getragen. „Manche der Kostüme waren nur notdürftig am Rücken zusammengeheftet, da durfte ich mich natürlich nicht setzen, das ging nur im Stehen“, erzählt Nerke.

Gitarrengott Hendrix plötzlich verschwunden

Eine sehr angenehme Erinnerung an die Zeit des „Beat Club“ verbindet sie mit dem Auftritt des legendären Gitarristen Jimi Hendrix in ihrer Sendung. „Einen so wohlerzogenen und höflichen Menschen habe ich selten getroffen“, berichtet Nerke. Sobald Hendrix ans Mikrofon trat, war es allerdings mit der Nettigkeit vorbei. Bei einer in London aufgezeichneten Folge des „Beat Club“ war Jimi Hendrix kurz vor seinem geplanten Auftritt auf einmal verschwunden. Als sie gesehen hat, dass auch sein Instrument nicht mehr da war, ist sie leicht in Panik geraten, berichtet Nerke. Denn wenn er seine Gitarre mitgenommen hatte, dann musste ja auch er selbst verschwunden sein, hat sie sich gedacht. Doch da tauchte der Künstler zu ihrer Erleichterung plötzlich mit seiner Gitarre wieder auf. Ein englischer Kollege hat sie diesbezüglich aufgeklärt. „Der nimmt seine Gitarre eben überall hin mit, auch aufs Klo“.