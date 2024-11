Preis für Kreuznacher Schule BBS Wirtschaft auf Landesebene ausgezeichnet 28.11.2024, 11:00 Uhr

i Die Berufsbildende Schule Wirtschaft in Bad Kreuznach wurde mit dem "Schulewirtschaft"-Preis auf Landesebene ausgezeichnet. Verena Heber

Die Berufsbildende Schule Wirtschaft in Bad Kreuznach wurde mit dem „Schulewirtschaft“-Preis ausgezeichnet. Die Zusammenarbeit mit den insgesamt neun Kooperationspartnern will die Schule weiter aufleben lassen.

Ausgezeichnet auf Landesebene: Die Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft in Bad Kreuznach wurde mit dem „Schulewirtschaft“-Preis Rheinland-Pfalz in der Kategorie „Starter Kooperation Schule – Unternehmen“ in Zusammenarbeit mit Fritz Franke Schuhe+Sport KG gewürdigt.

